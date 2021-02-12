Руслан Даленов вошел в состав правления Евразийского банка развития и назначен заместителем председателя правления. Об этом в пятницу сообщили в ЕАБР.

Руслан Даленов окончил Университет Мармара в Турции и Финансовую академию в Казахстане. До назначения на должность в ЕАБР с 2019 года возглавлял Министерство национальной экономики Казахстана. Занимал посты первого вице-министра национальной экономики и вице-министра финансов Казахстана. Работал в различных должностях в Налоговом комитете, Министерстве финансов и Министерстве государственных доходов Казахстана.

В обновленный в феврале 2021 года состав правления ЕАБР также входят заместители председателя правления Сергей Васильев, Леонид Грачков, Денис Ильин, Данияр Имангалиев, Амангельды Исенов, Елена Кубанова, Ярослав Мандрон, Берик Мухамбетжанов, Тигран Саркисян.



ЕАБР — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Банк был учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, базируется в Казахстане.