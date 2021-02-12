Снижение процентной ставки по вкладам и кажущиеся простота и доступность инструментов инвестирования привели многих россиян к идее попробовать себя в роли инвестора. Почти четверть (24%) проявляют интерес к этой сфере, а 9% россиян имеют опыт инвестирования. При этом большинство «новых инвесторов» не имеют практических навыков и достаточных финансовых знаний для работы на фондовом рынке. Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

Типичный портрет «нового инвестора» — мужчина в молодом возрасте, с высшим образованием и проживающий в крупном городе. Наибольший интерес к инвестициям проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет: среди них 38% интересуются этой темой, а с возрастом интерес снижается (30% в группе от 25 до 34 лет, 25% в группе 35—44 и только 12% в группе старше 55 лет). Жители сел интересуются инвестициями реже жителей городов (18% против 24%). Больший интерес к инвестированию проявляют люди с высшим образованием (29%), полной занятостью (25%) и сотрудники на руководящих позициях (36%).

Большинство россиян не имеют знаний в сфере инвестиций. Только 3% отметили, что много знают об операциях на фондовом рынке, а 29% указали, что имеют поверхностные знания.

При этом среди тех, кто интересуется инвестициями, только каждый пятый (19%) имеет глубокие знания в этой сфере. Большинство (60%) имеют лишь поверхностные знания и разбираются в теме в общих чертах, а 21% совсем не разбираются в инвестициях.

Всероссийский опрос был проведен в декабре 2020 года. Опрошено 1,6 тыс. человек в 53 регионах России.

В СберБанке назвали долю «Ивановых» с брокерским счетом По данным SberCIB Investment Research, 54% респондентов, которые уже имеют брокерский счет или планируют открыть его, намерены продолжить инвестировать на фондовом рынке в ближайшие 12 месяцев, и лишь 17% не собираются продолжать инвестиции.

«Молодежь, которая выходит сегодня на инвестиционный рынок, часто не имеет должной подготовки и не проводит оценку рисков. Высокий уровень цифровых компетенций, который позволяет «новым инвесторам» использовать цифровые решения для удаленного управления инвестициями, сочетается с невысокой инвестиционной грамотностью. Часто имеет место ошибочная уверенность в сохранности инвестиций по аналогии с банковскими вкладами, защищенными системой государственного страхования», — комментирует генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

По ее словам, из-за непонимания специфики фондового рынка инвесторы-любители могут вкладывать в акции свою финансовую «подушку безопасности», а кто-то — свои последние деньги. «Потеря этих денег на бирже может стать фактором социальной напряженности», — предупреждает эксперт.



По мнению Имаевой, «тема «новых инвесторов» требует особого внимания как со стороны регулятора, так и со стороны инвестиционных компаний: необходимо соблюдать баланс между активным маркетингом инвестиционных инструментов и всесторонним информированием неподготовленных новых инвесторов, которые выходят на рынок. Привлечение этой категории граждан обещаниями высокой доходности может нести риски как для самих клиентов, так и для репутации финансового сектора, привести к снижению доверия к финансовой отрасли».