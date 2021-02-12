Служба безопасности «Яндекса» раскрыла факт внутренней утечки. Речь идет о компрометации почти 5 тыс. почтовых ящиков.

«В ходе регулярной проверки службой безопасности «Яндекса» был раскрыт факт внутренней утечки. Во время внутреннего расследования было обнаружено, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса. В результате его действий было скомпрометировано 4 887 почтовых ящиков», — сообщили в «Яндексе».

Там подчеркнули, что неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики уже заблокирован. Их владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля от своей учетной записи.

По выявленному инциденту проводится внутреннее расследование. В компании обещают пересмотреть процессы работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа. «Это поможет минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность данных пользователей», — рассчитывают в «Яндексе». Также компания обратилась в правоохранительные органы.



«Мы очень сожалеем о случившемся и приносим извинения пользователям, которые пострадали из-за этого инцидента», — говорится в сообщении «Яндекса». Там также приводится адрес службы поддержки пользователей в связи с данным инцидентом.