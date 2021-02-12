Ситуация с доходами россиян пока остается напряженной, поскольку в 2020 году наблюдалась тенденция к их снижению, признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами в пятницу представитель Кремля прокомментировал данные Росстата, согласно которым реальные располагаемые доходы россиян (доходы минус обязательные платежи — налоги и сборы, проценты по кредитам и т. п., — скорректированные на инфляцию) в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом, передает ТАСС.

«Это та статистика, которая показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы», — считает Песков. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин «неоднократно говорил, что главная задача — это купирование негативных последствий мировых кризисных явлений, которые приводят к падению жизненного уровня, и вывод траектории в сторону роста».



«Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная... имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году», — констатировал представитель Кремля. При этом он подчеркнул, что «ведется работа» по преодолению этой тенденции.