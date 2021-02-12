Доходность пенсионных накоплений «молчунов» по итогам 2020 года почти на 2 процентных пункта превысила инфляцию. Об этом говорится в релизе «ВЭБ.РФ», выполняющего функции Государственной управляющей компании по пенсионным накоплениям граждан.

Государственная управляющая компания «ВЭБ.РФ» раскрыла результаты инвестирования накоплений граждан: по итогам 2020 года по расширенному портфелю обеспечена доходность на уровне 6,87%, по портфелю государственных ценных бумаг — 7,95%. Согласно данным Росстата, инфляция по итогам 2020 года составила 4,91%.

Накопленная доходность по портфелям накоплений ВЭБа стабильно опережает инфляцию с 2009 года, указывают в госкорпорации.

«Доходность по итогам года — самая важная для будущего пенсионера: именно этот результат формирует начисление на счета. И ориентир понятен: если доходность выше инфляции — накопления растут. К слову, накопленная доходность по портфелям «ВЭБ.РФ» с 2009 года стабильно выше инфляции. И непростой 2020 год не стал исключением: по самому объемному на рынке расширенному портфелю превышение доходности над инфляцией составляет без малого 2 процентных пункта, по ГЦБ — чуть более 3 процентных пунктов. Важно, что в случае с клиентами Пенсионного фонда России, средствами которых управляет «ВЭБ.РФ», разница между инвестиционной и начисленной доходностью будет минимальной — на уровне сотых процента. И по итогам 2020 года «молчуны» точно в плюсе», — прокомментировал вице-президент «ВЭБ.РФ» Александр Попов.

Он подчеркнул, что задачи показать самую высокую доходность у ВЭБа как госуправляющего нет, поскольку такой подход предполагал бы и существенный рост рисков.

В структуре вложений ВЭБа как государственного управляющего самым весомым изменением в 2020 году стало увеличение доли вложений в корпоративные облигации (рост доли около 10%, или порядка 200 млрд рублей в стоимостном выражении) за счет сокращения депозитов. Возможность инвестировать в негосударственные облигации правительство предоставило ГУК «ВЭБ.РФ» в конце 2009 года. И ГУК последовательно наращивает вложения в реальную экономику, подчеркивают в госкорпорации.

Накопленным итогом вложения ГУК в реальный сектор — инфраструктуру, строительство дорог и транспорт, электроэнергетику, жилищную сферу и другие отрасли — превысили 1,2 трлн рублей. «Для инвестирования накоплений отбираются эмитенты с высоким рейтингом, последовательно и неукоснительно выполняющие все обязательства. Инвестиции госуправляющего только в корпоративные облигации за 11 лет принесли порядка 480 млрд рублей дохода, который был перечислен ПФР на счета граждан. Хотя такие вложения являются низкорисковыми, они обеспечивают привлекательную для «молчунов» доходность», — отмечается в релизе.



ВЭБ работает с самым большим на рынке портфелем накоплений, который по итогам 2020 года превысил 1,9 трлн рублей: это в несколько раз больше, чем у любого НПФ. Более 44% от общего объема расширенного портфеля приходится на корпоративные облигации (838,3 млрд рублей), еще более трети — государственные ценные бумаги РФ (662,5 млрд). В расширенном портфеле ВЭБ инвестирует средства более чем 38 млн клиентов ПФР.