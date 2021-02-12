Экономика России может достичь допандемического уровня уже к концу текущего года, а не к середине 2022 года, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина.



«Экономика может достичь допандемического уровня уже к концу 2021 года, а не к середине 2022 года, как мы ранее предполагали», — отметила она.

Банк России прогнозирует восстановительный рост российской экономики в 2021 году на 3—4%. Однако масштабы восстановления в отдельных отраслях могут по-прежнему сильно различаться. В 2022—2023 годах ВВП, по прогнозу Центробанка, вырастет на 2,5—3,5% и 2—3% соответственно.