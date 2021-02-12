Более 3,5 млн ипотечных сделок зарегистрировано в России в 2020 году, это почти на 18% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Росреестра.

«Количество зарегистрированных Росреестром ипотек по результатам 2020 года выросло почти на 18% (3,5 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 млн)», — сказали в пресс-службе.

В связи с введенными из-за коронавируса ограничениями число зарегистрированных ипотек в России в апреле 2020 года сократилось до 173,8 тыс., в июне этот показатель составил 252,7 тыс., а в августе — 322,8 тыс. В последующие месяцы показатель стабильно рос на 30 тыс. ипотек. Больше всего сделок с привлечением кредитов было зарегистрировано в декабре 2020 года — 441 тыс., это на 38% больше, чем в декабре 2019 года.

При этом доля электронной ипотеки по итогам 2020 года превысила 37%, добавили в ведомстве.