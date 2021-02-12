Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России столкнулась со случаями, когда договоры страхования от COVID-19 исключали страховое покрытие при таких форс-мажорах, как эпидемия. Об этом рассказал в интервью «Интерфаксу», текст которого опубликован на сайте регулятора, руководитель службы Михаил Мамута.

В ходе интервью ему в числе прочего был задан вопрос о вышедшем недавно проекте указания ЦБ о минимальных требованиях к условиям отдельных видов добровольного страхования. «Там написано, что в договоре должно быть указано не менее пяти страховых случаев по продукту, а если их меньше, то указать все. И основания отказа в выплате. И написано, что этот пункт появился в результате анализа отказов признания событий страховыми случаями, которые чаще всего имели место за последний год», — напомнили интервьюеры, попросив уточнить, о каких ситуациях идет речь.

«Это, например, страхование от COVID-19, где мы столкнулись с такими практиками, как исключение из страхового покрытия форс-мажоров, в том числе эпидемий, — указал Мамута. — Или, допустим, страхователь ждет оплаты лечения при выявлении заболевания, а страховым случаем определена смерть застрахованного».

«Еще ряд практик связан со страхованием банковских карт, где убытки, наступившие в результате нарушения условий использования карты, в том числе сообщения мошенникам ПИН-кода или одноразовых паролей, не признавались страховым случаем», — продолжил он.

«Отдельная история — страхование мобильных телефонов, где, как правило, падение исключается из страхового покрытия по риску «механическое воздействие», — упомянул глава службы ЦБ по защите прав потребителей.

Соломка для гаджета. Стоит ли страховать новый смартфон? Покупаете дорогой смартфон и решили застраховать его? Не торопитесь ставить подпись под договором. Сначала внимательно изучите его.

«Также встречаются случаи, когда имущество граждан застраховано от угроз кражи из квартиры, но под кражей понимается, например, только кража со взломом, а риск застрахован, только если в квартире установлена сигнализация», — привел еще один пример Мамута.



«Такие условия раскрываются в многостраничных документах, с которыми у потребителя не всегда есть время ознакомиться при продаже полиса. Потребители, по сути, вводятся в заблуждение, считая, что их имущество застраховано, а потом выясняется, что никакие страховые выплаты им не положены. Мы хотим внести максимальную прозрачность в эти договоры, чтобы потребитель знал о своих правах и мог требовать положенное ему по договору», — пояснил представитель ЦБ.