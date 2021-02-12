Вклад ослабления рубля в годовую инфляцию в России, по оценке регулятора, составил 1 процентный пункт, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«По нашим оценкам, вклад переноса курсовой динамики в годовую инфляцию составил примерно 1 процентный пункт», — сказала она в ходе пресс-конференции.

В ЦБ отмечают, что инфляция складывается выше его прогноза. В январе годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,2% (после 4,9% в декабре). «Это в значительной мере связано с ростом цен на мировых товарных рынках и с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля, — поясняет регулятор. — Действие этих факторов может носить более продолжительный характер вследствие уже произошедшего ранее роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также сохраняющихся ограничений со стороны предложения».

Центробанк оценил январское ослабление российской валюты Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился в месячном выражении на 0,6%, реальный, по оценке, — на 0,3%.

Меры правительства ограничили рост цен на отдельные товары, напоминает регулятор. Показатели текущего темпа роста потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи 4% в годовом выражении.