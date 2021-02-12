Центробанк намерен начать публикацию траектории ключевой ставке в апреле. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
«Мы собираемся начать публиковать траекторию ставки в апреле по итогам следующего опорного заседания, и, действительно, этот прогноз будет включать видение совета директоров по прогнозной траектории ключевой ставки. Эта прогнозная траектория не будет точечной», — отметила она.
Траектория будет отражать весь спектр модельных расчетов и сценарных условий, которые принимались во внимание при обсуждении вопроса на совете директоров, заключила глава ЦБ.
Центробанк оставил ключевую ставку без изменений
Опрошенные Банки.ру аналитики также ожидали, что ключевая ставка останется без изменений.
Опрошенные Банки.ру аналитики также ожидали, что ключевая ставка останется без изменений.