Центробанк намерен начать публикацию траектории ключевой ставке в апреле. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Мы собираемся начать публиковать траекторию ставки в апреле по итогам следующего опорного заседания, и, действительно, этот прогноз будет включать видение совета директоров по прогнозной траектории ключевой ставки. Эта прогнозная траектория не будет точечной», — отметила она.

Траектория будет отражать весь спектр модельных расчетов и сценарных условий, которые принимались во внимание при обсуждении вопроса на совете директоров, заключила глава ЦБ.