Отмена соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар не приведет к скачку цен, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Что касается отмены соглашений о стабилизации цен на масло и сахар, мы не ожидаем, что это даст какой-то большой эффект на общий показатель инфляции, тем более мы понимаем, что здесь это должен быть какой-то плавный переход, и мы не ожидаем скачка цен», — пояснила она.

По ее словам, меры по стабилизации цен на продовольствие не нужно продлевать, свободное рыночное ценообразование — основной вариант развития ситуации.

Ранее в правительстве сообщили, что не планируется продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.