Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к началу апреля представить в Минтруд данные по зарплатам бюджетников.

«Поручаю руководителям министерств к началу апреля представить детальную информацию в Минтруд по организациям вашего ведения и в курируемых вами отраслях в регионах для обобщения и подготовки предложений по изменению ситуации», — сказал глава Кабмина на заседании правительства в пятницу.

Мишустин подчеркнул, что этот вопрос чувствителен для граждан, и попросил коллег «отнестись к этому с полной ответственностью».

Путин поручил изучить ситуацию с зарплатами бюджетников Президент признал, что «без проблем не бывает».

По словам премьера, «необходимо оперативно изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника, а также как различаются зарплаты в рамках одной структуры и тех, кто занимает одинаковые должности в разных учреждениях на территории одного региона».

Глава Кабмина отметил, что система оплаты труда бюджетников должна быть максимально прозрачной. «Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года, и это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов. Срока давности у него нет. Обращаю внимание руководителей министерств и ведомств, а также глав регионов и организаций: коллеги, недопустимо подходить к исполнению майского указа президента формально, важно видеть за этими цифрами людей», — указал Мишустин.