Банк «Открытие» 12 февраля успешно разместил выпуск пятилетних облигаций с трехлетней офертой номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка купона составила 6,25%, сообщает пресс-служба кредитной организации «Открытие».



Книга заявок по выпуску облигаций банка серии БО-П07 была закрыта 10 февраля. Спрос на облигации превысил предложение, составив 23,5 млрд рублей.

«В терминах значения премии к кривой ОФЗ, которая на момент закрытия книги заявок составила 113 базисных пунктов, книга заявок была закрыта на более качественных условиях, чем состоявшиеся ранее размещения выпусков облигаций крупнейших российских банков первого эшелона», — прокомментировал сделку заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Дмитрий Левин.



Организаторами размещения выступили банк «Открытие», БК «Регион» и Московский Кредитный Банк.