СК «Зетта Страхование» в пятый раз подряд стала лидером «Народного рейтинга» страховых компаний на Банки.ру. По итогам 2020 года компания заняла первое место с результатом 65,7 балла. 70% отзывов, поступивших за 2020 год в адрес компании, оставили клиенты, довольные работой страховщика. Специалисты «Зетта Страхования» реагируют на все без исключения обращения и оперативно помогают пользователям.



«Клиенты — это самое строгое и справедливое жюри, которое основывается исключительно на собственном опыте. И мне особенно приятно, что «Зетта Страхование» в очередной раз стала лидером в чемпионате «Народный рейтинг — 2020» среди страховых компаний, составленном экспертами портала Банки.ру на основе отзывов клиентов. Эта победа также подтверждает правильность выбранной нами стратегии — быть лучшей компанией по рекомендациям от наших клиентов и партнеров. Для этого мы готовы оперативно адаптироваться к происходящим изменениям, предлагать клиентам новые востребованные продукты, онлайн-сервисы от покупки до урегулирования и нашу программу качества «Железные гарантии», — прокомментировал генеральный директор СК «Зетта Страхование» Игорь Фатьянов.

В топ-3 «Народного рейтинга» страховых компаний по итогам 2020 года также вошли СК «КАРДИФ» с результатом 59,1 балла и «Югория» — 55,6 балла.

Портал Банки.ру благодарит посетителей за активность и поздравляет победителей «Народного рейтинга — 2020».