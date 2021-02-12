Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 26 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,8625 рубля. С начала торговой сессии было проведено 59,1 тыс. сделок на 3,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,79—74,4725 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,48 рубля, увеличившись на 12 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,1 тыс. сделок на 251,9 млн евро по курсам от 89,375 до 90,125 рубля за евро.

Доллар сегодня подрос, пытаясь восстановиться к 74 рублям. Рынок сбалансирует сам себя, нужно просто дать ему время, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«В ближайшие дни гринбек проторгуется в рамках 73,5—75 рублей. За неделю доллар снизился на 0,4%. Евро стоит 89,49 рубля, остается в логичных пределах 89—91 рубль. За пять торговых дней европейская валюта изменилась незначительно», — комментирует эксперт.