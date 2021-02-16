Росбанк тестирует брокерское обслуживание VIP-клиентов, сообщил в интервью Банки.ру член правления банка Алексей Лола. Услуга станет доступна пользователям private banking и премиум во II квартале 2021 года.

«Мы запустили брокерское обслуживание в бета-режиме на ограниченный круг клиентов, а во втором квартале мы его откроем клиентам private banking и премиум-клиентам. Пока на массового клиента мы не выходим», — рассказал Лола.

Напомним, управляющая компания «РБ Капитал» из группы Росбанка была создана в июне 2020 года. В декабре компания получила лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФами и НПФ.

«В январе мы запустили ряд ПИФов с нашим партнером, и в ближайшее время выпустим еще несколько на базе собственной управляющей компании «Росбанк Капитал», — уточнил Лола.

По его словам, на базе собственной УК группы Росбанка в ближайшее время также появятся ИИС.