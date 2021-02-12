Ситибанк предлагает посетителям Банки.ру бонусы для тех, кто возьмет кредит наличными с 12 по 28 февраля. Чтобы получить бонусы от Ситибанка, нужно заполнить онлайн-заявку на сайте Банки.ру.

За оформление кредита можно получить до 10 тыс. рублей или миль «Аэрофлота». Предложение действительно для новых клиентов при оформлении через Банки.ру.

Кредит выдается под 6,5% годовых. Сумма кредита — от 100 тыс. до 5 млн рублей на срок от года до пяти лет. Цель кредита — просто деньги. Заем выдается в рублях. Личное страхование оформляется по желанию клиента. Участие в программе страхования добровольное и не влияет на решение банка о выдаче кредита и условия кредитования.

Кредит могут получить работники по найму с положительной кредитной историей.

Возраст заемщика — от 22 до 60 лет на дату получения кредита.

Требуется постоянная регистрация на территории РФ.

Стаж работы на последнем месте — не менее трех месяцев. Минимальный среднемесячный доход заемщика — 30 тыс. рублей.

Требования к трудоустройству: место проживания и работы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани или Уфе.

Подтверждение основного дохода на выбор:



справка по форме 2-НДФЛ;

косвенное подтверждение доходов: заграничный паспорт или свидетельство о регистрации ТС иностранного производства не старше восьми лет (при сумме кредита до 600 тыс. рублей);

другие документы: выписка из ПФР (выписка с лицевого счета через портал госуслуг), выписка из БКИ.

Для оформления кредита нужны паспорт и заявление-анкета. Предварительное решение по кредиту принимается моментально онлайн (не более 1 минуты). Срок рассмотрения полного пакета документов — до пяти рабочих дней.

Для оформления кредита выезжает специалист. Заем также можно оформить в офисе банка.

Денежные средства можно получить наличными, на счет, на карточный счет, а также выпустить банковскую карту.

Порядок погашения: аннуитетные платежи. Досрочное погашение (полное): моратория нет, платного периода нет. Частичное погашение: моратория нет, платного периода нет.

Нарушение обязательств по кредиту: 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств.