Ситибанк предлагает посетителям Банки.ру бонусы для тех, кто возьмет кредит наличными с 12 по 28 февраля. Чтобы получить бонусы от Ситибанка, нужно заполнить онлайн-заявку на сайте Банки.ру.
За оформление кредита можно получить до 10 тыс. рублей или миль «Аэрофлота». Предложение действительно для новых клиентов при оформлении через Банки.ру.
Кредит выдается под 6,5% годовых. Сумма кредита — от 100 тыс. до 5 млн рублей на срок от года до пяти лет. Цель кредита — просто деньги. Заем выдается в рублях. Личное страхование оформляется по желанию клиента. Участие в программе страхования добровольное и не влияет на решение банка о выдаче кредита и условия кредитования.
Кредит могут получить работники по найму с положительной кредитной историей.
Возраст заемщика — от 22 до 60 лет на дату получения кредита.
Требуется постоянная регистрация на территории РФ.
Стаж работы на последнем месте — не менее трех месяцев. Минимальный среднемесячный доход заемщика — 30 тыс. рублей.
Требования к трудоустройству: место проживания и работы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани или Уфе.
Подтверждение основного дохода на выбор:
- справка по форме 2-НДФЛ;
- косвенное подтверждение доходов: заграничный паспорт или свидетельство о регистрации ТС иностранного производства не старше восьми лет (при сумме кредита до 600 тыс. рублей);
- другие документы: выписка из ПФР (выписка с лицевого счета через портал госуслуг), выписка из БКИ.
Для оформления кредита нужны паспорт и заявление-анкета. Предварительное решение по кредиту принимается моментально онлайн (не более 1 минуты). Срок рассмотрения полного пакета документов — до пяти рабочих дней.
Для оформления кредита выезжает специалист. Заем также можно оформить в офисе банка.
Денежные средства можно получить наличными, на счет, на карточный счет, а также выпустить банковскую карту.
Порядок погашения: аннуитетные платежи. Досрочное погашение (полное): моратория нет, платного периода нет. Частичное погашение: моратория нет, платного периода нет.
Нарушение обязательств по кредиту: 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств.