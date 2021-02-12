Россия в 2021 году может создать национальный план действий по устойчивому развитию, заявил ТАСС в первом интервью на своей новой должности специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

«В текущем году, как мне кажется, у России есть возможность создать внятный национальный план действий по устойчивому развитию. Есть для этого предпосылки и в правительстве, и в Центральном банке, и в бизнесе, и в обществе. Я не знаю, будет ли он единым документом или приобретет какую-то иную форму, но речь идет о широчайшей программе. Мое главное устремление — чтобы в 2021 году Россия вышла на первые результаты. А это будет означать для меня как для представителя президента по связям с международными организациями, что нашей стране есть что продемонстрировать, что называется, «положить на стол», — сказал он.

Чубайс отметил, что ему «очень нравится тот задел, который появился в этой теме благодаря правительству, бизнесу и гражданским активистам».

«Да, мне очень хотелось бы, чтобы он не оказался реализованным наполовину. Мне также очень нравится и тот задел, который готовит Центробанк. Там идет речь об очень серьезном пересмотре фундаментальных основ денежно-кредитного регулирования. ЦБ готов размышлять об этом. Первое пожелание состоит в том, чтобы это начавшееся движение, которое я вижу, в самых разных сферах привело к результату, и не в 2050-х или 2030-х годах, а в 2021 году», — сказал спецпредставитель президента.