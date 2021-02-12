Евросоюз завершил процедуру утверждения европейского Фонда спасения и восстановления европейской экономики (RRF) объемом 672,5 млрд евро заемных средств, которая продолжалась восемь месяцев.

В пятницу свою подпись под документом поставил председатель Европарламента Давид Сассоли, подтвердив его ратификацию со стороны ЕП, после чего текст окончательно утвердил Совет ЕС — от его имени документ подписал премьер-министр председательствующей в совете до конца июня Португалии Антониу Кошта. Эту церемонию, которая проходила в присутствии председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, транслировала в прямом эфире пресс-служба Еврокомиссии.

«Сегодня мы утвердили Фонд спасения и восстановления экономики», — заявила фон дер Ляйен, открывая церемонию.

Таким образом, бюрократическая процедура оформления этой структуры, предназначенной для поддержки экономики ЕС, завершена. Еврокомиссия торжественно объявила о своей инициативе создания такого фонда в апреле 2020 года, его основные параметры были утверждены на саммите ЕС в июне 2020 года, затем начался процесс утверждения в институтах Брюсселя. Однако запуск этого фонда не означает начала выделения средств для стран ЕС — это произойдет не раньше середины весны.

Этот фонд является основным элементом программы ЕС нового поколения объемом 750 млрд евро. Средства для этого фонда будут аккумулированы за счет внутренних займов, погашать которые планируется до 2052 года. Эти средства затем должны выделяться государствам ЕС в виде займов и грантов для инвестиций на восстановление экономики. Однако выплаты начнутся еще не скоро: сначала все страны Евросоюза должны представить в Еврокомиссию национальные планы восстановления, и после того, как ЕК одобрит их, они смогут начать получать финансирование в рамках этого фонда. Одним из условий выделения денег по этой линии является требование Брюсселя направить минимум 30% всех инвестиций из этого фонда на развитие «зеленой экономики».

«Мы рассчитываем, что национальные планы будут утверждены к апрелю», — заявил на пресс-конференции после подписания премьер Португалии, таким образом, реальные выплаты из этого фонда начнутся лишь во второй половине весны.