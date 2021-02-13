На фоне пандемии отмечается резкий рост мошенничества, в том числе стало поступать большое количество жалоб от населения на кредиты, которые люди не открывали. Если у вас возникли подозрения, что на вас висит «левый» кредит, следует в первую очередь обратиться в Бюро кредитных историй (БКИ). Об этом агентству «Прайм» рассказал старший преподаватель кафедры «Банковское дело» университета «Синергия» Антон Рогачевский.

По действующему законодательству, физическое лицо имеет право два раза в год взять выписку из БКИ абсолютно бесплатно.

«Если вы получили выписку и увидели там чужой кредит, вам следует сразу же обратиться в полицию, чтобы зафиксировать обращение, вызванное противоправными действиями в отношении вашей персоны», — уточняет эксперт.

Сделав копию данного обращения, Рогачевский советует разослать письма-уведомления кредиторам, чьи кредиты оказались на вас случайно, с копией заявления в полицию. Также в письме-уведомлении следует указать, что вы намерены обратиться в суд по данному делу.

Даже если кредиторы согласятся списать данный кредит с вас, что вряд ли, следующим шагом будет обращение в суд.

Для судебного производства необходима копия заявления из полиции, копии писем-уведомлений в кредитные организации и ответы самих кредитных организаций.

«В ходе судебного процесса мы хотим не только списать чужие кредиты, но и вычеркнуть соответствующие записи из БКИ. Если суд принимает нашу сторону, с выпиской решения из суда направляемся в БКИ, чтобы предъявить необходимые документы ответственному сотруднику», — резюмировал Рогачевский.