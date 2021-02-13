Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому предлагается перейти на проведение электронных торгов при продаже заложенных по ипотеке квартир должников, следует из опубликованных решений Кабмина по итогам заседания 12 февраля.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части проведения торгов в электронной форме» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что переход на электронную форму повысит прозрачность и конкурентность торгов, а также обеспечит интересы сторон исполнительного производства.