Роструд напомнил россиянам, что следующая неделя будет шестидневной. Придется выйти на работу в субботу — 20 февраля. Зато потом будет три выходных — с 21 по 23 февраля включительно, пишут «Известия» .

Соответственно, послепраздничная рабочая неделя с 24 по 26 февраля будет трехдневной.

В этом году жителей России ждут выходные с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря.

17 августа в Минтруде объяснили, что перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса. Однако в ведомстве пообещали, что этот момент учтут при переносе выходных дней в следующем году.