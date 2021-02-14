Минфин России в текущем году может принять решение об инвестировании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), так как ситуация с ценами на энергоносители складывается чуть лучше, чем ожидалось, заявил глава министерства Антон Силуанов в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1 » в воскресенье.

«В текущем году ситуация с ценами на углеводороды складывается чуть лучше, чем мы планировали, и не исключено, что мы в этом году — если такая ситуация сохранится и дальше — сможем превысить наши прогнозные значения по Фонду национального благосостояния и сможем принять решение об инвестировании этих средств», — сказал Силуанов.

Объем ликвидной части ФНБ на 1 февраля составил 7,7% ВВП, или 8,876 трлн рублей (116,409 млрд долларов).