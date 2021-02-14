Спад российской экономики по итогам 2020 года составит около 3,4%, заявил глава СберБанка Герман Греф в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1 » в воскресенье.

«Мы видим, что по результатам прошлого года падение ВВП, по нашим оценкам, составит примерно 3,4%, что очень неплохо в сравнении с другими странами. И меры поддержки были точечными, но достаточно эффективными», — сказал Греф.

Он отметил, что банки вынуждены были формировать большое количество резервов из-за заемщиков, которые в этом году потребуют поддержки, реструктуризации.