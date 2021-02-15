Ассоциация участников потребительского рынка «Межотраслевой экспертный совет» предложила не расширять государственное регулирование цен, которое, по их мнению, может негативно отразиться на продовольственном рынке России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, письмо с такой оценкой направлено главам Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и ФАС России.

Свои подписи под документом поставили представители 15 союзов и ассоциаций производителей, переработчиков, поставщиков, потребителей и розничной торговли продовольственными товарами. Среди них представители совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка, Союза потребителей России, Ассоциации компаний розничной торговли, Ассоциации малоформатной торговли, Ассоциации предприятий кондитерской промышленности.

«Серьезную обеспокоенность у нас сейчас вызывает перспектива расширения государственного регулирования цен после принятия мер, введенных в декабре 2020 года, на другие категории продуктов питания. Фиксация цен у заводов-производителей и в рознице дала кратковременный эффект их видимой стабилизации, но одновременно привела к существенной напряженности на продовольственном рынке страны», — отмечается в письме. Добавляется, что инициативы о возможности продолжения подобного регулирования цен и его распространении на другие продовольственные товары «окажутся, в случае их реализации, разрушительными для продовольственного рынка России».

Ассоциация участников потребительского рынка считает необходимым «сосредоточить внимание органов власти на задачах стимулирования инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность для наращивания объема производства и предложения сельхозпродукции и продуктов питания, а также на повышении уровня доходов населения».

Глава ТПП Сергей Катырин, комментируя ТАСС письмо ассоциации, отметил, что российская экономика — одна из самых открытых в мире, ценообразование значительной части производимой в стране продукции происходит по результатам глобальной биржевой торговли.

«Это нефть и газ, местами и лес, а на продовольственном рынке — это зерновые и масличные культуры, рис и сахар, чай, кофе, рыба и так далее. Не менее важны и внутренние факторы ценообразования — акцизы, пошлины, тарифы, квоты. Наконец, у регуляторов есть мощный рычаг остановки цен, зафиксированный в федеральном законе «О торговле», — возможность вмешаться в процесс, если необоснованный рост цен в пределах региона составит более 10% в течение месяца. Поэтому мы считаем, что коллеги из ведущих союзов и ассоциаций правы в отношении предложений дальнейшего расширения госрегулирования цен. Так недалеко дойти и до советской распределительной системы», — отметил он.