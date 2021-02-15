Глава «Сбера» Герман Греф рассказал, что коллеги опасались за его жизнь после убийства вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича в 1997 году.



«Тогда было все на фоне очень криминальной ситуации в Питере, и мне сказали, что «тебе лучше уезжать». Честно говоря, еще очень побаивались после убийства Маневича за мою жизнь. Я этого не чувствовал, в общем не очень хотел переезжать. У меня были разговоры и с [Алексеем] Кудриным, и с другими коллегами», — сказал в документальном многосерийном фильме «Крепость» Греф, с 1994 по 1997 год работавший в комитете мэрии по управлению городским имуществом.

По словам спецпредставителя президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса, в 1990-е годы занимавшего посты в правительстве, работа в то время была сопряжена с большими рисками.

«Убийство моего ближайшего товарища Миши Маневича, вице-губернатора города, убитого бандитами, — это что, маленькие риски, что ли? — сказал Чубайс в фильме. — У тебя со всех сторон все рушится, каждый поставлен на свой участок — держи его, зубы сжал, держи. У тебя город — значит, за город отвечаешь, у тебя — госимущество, значит, за госимущество отвечаешь, у тебя — экономика, значит, за экономику. Все, вперед».

Михаил Маневич работал в комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга с 1992 года, в 1994-м его возглавил. С 1996 года параллельно занимал пост вице-губернатора города. Был убит утром 18 августа 1997 года на Невском проспекте.

Документальный фильм «Крепость» посвящен роли Алексея Кудрина в становлении российской экономики после распада СССР и преодолении масштабных экономических кризисов 1998 и 2008 годов. В фильме, в частности, принимают участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, ранее возглавлявший правительство, а также Антон Силуанов, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Анатолий Чубайс, Белла Златкис, Татьяна Нестеренко и другие государственные деятели, сыгравшие в разные годы заметную роль в становлении новой экономики России. Премьера картины состоится 24 февраля на видеосервисе Start.

