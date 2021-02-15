Центробанк планирует расширить регуляторные меры по кибербезопасности экосистем — пока ЦБ изучает риски, связанные с их развитием, сообщили «Известиям» в регуляторе. По словам вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова, финансовые экосистемы несут угрозу утечек персональных данных клиентов. Уровень безопасности небанковских сервисов, а также каналов, по которым персональные сведения передаются, должен быть сопоставим с требованиями к банкам, объяснил Войлуков и уточнил, что некоторые банки, сотрудничая с различными сервисами, передают туда данные клиентов — в том числе паспортные.

Центробанк изучает риски, связанные с развитием экосистем, и в 2021 году опубликует доклад о том, как они влияют на финансовый рынок и на уровень конкуренции на нем, рассказали в пресс-службе регулятора. В ФАС сообщили, что появление крупных объединений на банковском рынке сформирует устойчивые группы потребителей, что вызовет сложности для других игроков. Регуляторам было бы полезно выработать принципы такого взаимодействия.

Глава Банка России назвала регулирование экосистем ключевой задачей на ближайшее время Ранее Эльвира Набиуллина неоднократно говорила о рисках функционирования банковских экосистем.

Меры регулирования в сфере кибербезопасности экосистем должны касаться платежей, а также передачи и хранения клиентских данных, считают банкиры. В кредитных организациях поддерживают разработку ЦБ нормативных актов, которые будут регулировать рынок экосистем, и активно участвуют в обсуждениях. В целом банки видят большой потенциал в развитии экосистем. В пресс-службе ВТБ сообщили, что за 2020 год спрос на небанковские сервисы для бизнеса вырос на 70% среди их клиентов. Они помогают автоматизировать бизнес-процессы и снизить издержки.

Эксперты предупредили о рисках экосистем, связанных с информационной безопасностью. По их мнению, одна из важных проблем — передача информации от материнской компании к дочерним. Были случаи, когда злоумышленники получали доступ к копии данных на серверах дочерних компаний. Но если все процессы выстроены в соответствии с требованиями регуляторов и правилами кибербезопасности, такие риски существенно снижаются, сообщили эксперты. При транспортировке данных они могут быть перехвачены, поэтому замкнутые экосистемы более безопасны, чем те, где большое число сервисов автоматически взаимодействуют друг с другом. Чем больше систем, тем выше риски атаки и утечки информации, пояснили эксперты.