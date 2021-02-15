Снижению числа безработных в стране способствует восстановление спроса на работников, постепенное снятие ограничительных мер, предпринимаемые правительством меры по восстановлению занятости, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ.

«Снижение численности безработных граждан связано с тремя факторами: первое — восстановление отложенного в период пандемии спроса на рабочую силу; второе — постепенное снятие ограничительных мер и/или адаптация к работе в новых условиях, третье — эффективность мер по восстановлению занятости», — рассказали в Минтруде.

В частности, наиболее уязвимые в текущей ситуации граждане без профессионального образования могут пройти переобучение по востребованным направлениям, что позволяет им найти заработок.

В ведомстве отметили, что ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется. «Стабилизация ситуации на рынке идет постепенно. О постепенной стабилизации на рынке труда свидетельствуют и данные Росстата», — говорится в сообщении.

По данным Росстата, число россиян, официально зарегистрированных безработными, в настоящее время составляет менее 2,5 млн. Это на 1,2 млн меньше, чем в сентябре прошлого года.

Согласно Росстату, в январе 2020 года безработица в РФ составила 4,7%, в феврале –— 4,6%, в марте — 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%. В мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне — 6,2%, в июле –— 6,3%, в августе –— 6,4%, в сентябре и октябре — 6,3%, в ноябре — 6,1%, а в декабре — 5,9%.



В 2021 году работа по восстановлению рынка труда продолжается, отметили в министерстве. Дополнительные меры по снижению числа безработных предусмотрены с учетом специфики безработицы и потребностей рынка труда.

Ключевыми мерами станут субсидирование занятости и обучение безработных граждан. Оно уже предусмотрено в рамках национального проекта «Демография». Такой возможностью смогут воспользоваться не менее 115 тыс. человек. Также разработаны дополнительные мероприятия по переподготовке граждан.

Помимо этого, для каждого субъекта составлена индивидуальная программа по восстановлению занятости с учетом территориальной специфики. По всем субъектам РФ в региональных программах заложен почти 21 млрд рублей на меры по восстановлению занятости.