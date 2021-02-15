Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 1,41% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 475,32 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,54% и равнялся 1 484,49 пункта.

Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. На таком фоне он ожидает преобладания покупок в российских акциях в начале сессии.

«По ходу торгов ожидаем снижения активности игроков и волатильности на рынке, поводом выступит отсутствие важной макроэкономической статистики и выходной на биржах за океаном. В результате рынок перейдет в консолидацию у достигнутых уровней, которая может быть продолжена и утром вторника. Отметим, что, несмотря на позитивное начало недели, ближе к ее окончанию ожидаем активизацию коррекционных настроений на нашем рынке и ухода индекса Мосбиржи в район 3 300 пунктов на фоне ухудшения внешней конъюнктуры», — комментирует эксперт.

