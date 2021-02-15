ЮниКредит Банк с 15 февраля ввел вклад «В лето».

Минимальная сумма — 250 тыс. рублей. Срок привлечения — от 91 до 181 дня. Доходность составляет 4% годовых.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Оформить депозит можно в отделениях банка, а также в интернет-банке или мобильном приложении до 31 марта при соблюдении следующих условий: