ЮниКредит Банк с 15 февраля ввел вклад «В лето».
Минимальная сумма — 250 тыс. рублей. Срок привлечения — от 91 до 181 дня. Доходность составляет 4% годовых.
Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
Оформить депозит можно в отделениях банка, а также в интернет-банке или мобильном приложении до 31 марта при соблюдении следующих условий:
- у клиента не было оформленных дебетовых карт в банке до 14 февраля 2021 года включительно;
- оформлена и активирована основная рублевая дебетовая карта в период с 15 февраля 2021 года по 31 марта 2021-го включительно;
- оформленная карта активирована и не заблокирована на момент подачи заявления на размещение денежных средств во вклад.