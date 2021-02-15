Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар дешевел на 39 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 35 копеек. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,4 рубля (минус 32 копейки). Курс евро на 10:11 мск равнялся 89,1 рубля (минус 23 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в понедельник утром ожидается укрепление национальной валюты. По его словам, рост цен на нефть и умеренный подъем валют развивающихся стран поддержат рубль, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в район 73—73,5 рубля. Ближе к концу текущей недели рубль может перейти к ослаблению, что приведет к подъему доллара в район 74—75 рублей и попыткам тестирования его верхней границы.

«Рубль безоткатно растет восемь сессий подряд, краткосрочная перекупленность очень высока. Впереди у пары доллар/рубль сильная поддержка 73, которая держится и крепнет с декабря прошлого года. В то же время российскую валюту поддерживают западные спекулянты: в последнее время мы практически каждый день видим укрепление рубля с увеличением активности американских инвесторов. Не исключено, что в ближайшие дни пара доллар/рубль начнет тестировать отметку 73», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.