Банк «Приморье» снижает ставки на 0,3 процентного пункта по всем базовым ипотечным продуктам, в том числе по программе рефинансирования кредитов, выданных в других банках. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба кредитной организации.



Так, например, ставка ипотечного кредита при покупке квартиры на вторичном рынке или в рамках программы «Ипотека для моряков» составляет от 6,59%. Приобрести загородный дом или таунхаус с помощью ипотечного кредита можно по ставке от 8,09% годовых. Кредитование под залог имеющейся квартиры — от 9,09% при последующем подтверждении целевого использования заемных средств.

«До конца месяца в банке «Приморье» действуют специальные ставки на оформление таких кредитов — от 6,39% с учетом оплаты комиссии за снижение ставки и от 7,1% без оплаты комиссий. Стоит отметить, что для получения специальных ставок до конца февраля необходимо не только получить решение, но и заключить кредитный договор, поэтому не стоит надолго откладывать вопрос с подачей документов», — комментирует руководитель ипотечного центра банка «Приморье» Виктория Подоба.

Также банк активно проводит сделки по социальным ипотечным программам: «Дальневосточная ипотека» (ставка от 0,7%), «Льготная ипотека» (от 5,7%). Средний срок выхода на сделку по этим программам — четыре — пять дней с момента подачи документов на рассмотрение. Также возможно оформление «Военной ипотеки» от 7,1% и получение денежных средств на индивидуальное жилищное строительство по ставке от 8,1% годовых.



Подать заявку на консультацию можно в режиме онлайн на сайте банка или через мобильное приложение, а подать документы на рассмотрение — как лично в офисе банка, так и направив скан-копии документов на электронную почту.