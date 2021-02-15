Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску банка «Траст», в котором он оспаривал ряд сделок с участием компании «Открытие Холдинг», причинивших, как полагал истец, ему убытки на 18 млрд рублей. Производство по делу прекращено в связи с отказом «Траста» от исковых требований. Причины отказа юрист банка не сообщил. Дело слушалось с осени 2019 года.

Ответчиками по иску «Траста» были «Открытие Холдинг», в прошлом основной акционер банка «ФК Открытие», его дочерняя компания «Открытие Капитал» и компания «Тренд». Суд ранее привлек к спору третьим лицом компанию Despacio, входящую, по данным СМИ, в концерн «Россиум». Она приобрела у «Открытие Капитала» 100% акций компании Otkritie Capital International Limited (OCIL), и ее права, как пояснил суд, могли быть затронуты судебным актом по делу.

Как ранее сообщал в суде истец, «Траст» в январе 2017 года выдал кредит в размере 18 млрд рублей «Открытие Капиталу», а параллельно «Открытие Холдинг» получил заем от «Тренда» на 250 млн евро. После введения в августе 2017 года временной администрации в банк «Открытие», по словам истца, в очень сжатые сроки прошли такие сделки: «Открытие Холдинг» принял на себя обязательства по возврату кредита «Трасту» (18 млрд рублей), а «Открытие Капитал» обязался передать денежные средства в пользу «Открытие Холдинга». Как заявил истец, «Открытие Капитал» продал принадлежавшие ему акции OCIL примерно за 300 млн евро и в тот же день, 6 сентября, заключил с «Трендом» договор, по которому получил права требования к «Открытие Холдингу».

В результате «Открытие Капитал» становится должен «Открытие Холдингу» 18 млрд рублей и одновременно выступает кредитором «Открытие Холдинга» на 250 млн евро (около 18 млрд рублей). «Траст» полагал, что все сделки были заключены ему во вред, так как вместо заемщика «Открытие Капитал», владевшего ликвидным активом (100% акций OCIL), он получил права требования к «фактически недееспособному» «Открытие Холдингу».

«Траст» просил восстановить «Открытие Капитал» в качестве своего заемщика, восстановить «Открытие Холдинг» в качестве заемщика у «Тренда», а также взыскать с «Тренда» в пользу «Открытие Капитала» около 252 млн евро. Ответчики иск не признали.