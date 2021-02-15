Азиатско-Тихоокеанский Банк ввел вклад «Масленица».

Депозит оформляется на 182, 367 или 500 дней. Процентные ставки составляют 4,5%, 4,7% и 5% годовых соответственно. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, максимальная — неограниченна. Пополнение счета и частичное снятие средств не допускаются. Выплата процентов осуществляется в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Открыть депозит можно в отделениях банка, а также через интернет- или мобильный банк.