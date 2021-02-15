За назначением Андрея Кигима главой Пенсионного фонда России (ПФР) вместо Максима Топилина стоит реформа внебюджетных фондов, пишут «Известия» , ссылаясь на источники, близкие к правительству. Нового главу ПФР выбрали для объединения структуры с Фондом соцстрахования (ФСС), говорили собеседники издания ранее. Источники не исключают более масштабного преобразования: в новую структуру может влиться и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Эксперты согласны, что кандидатура Андрея Кигима была неслучайна и связана именно с реформой внебюджетных фондов. Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс считает, что выбор Андрея Кигима оправдан, поскольку он энергичный и прогрессивный руководитель, нацеленный на цифровизацию и реализовавший масштабнейший IT-проект в ФСС. Также у нового руководителя ПФР есть опыт как в коммерческом, так и социальном страховании, подчеркнул эксперт. По его словам, личность руководителя важна, если ему будет отведена роль реализации обсуждающейся идеи объединения всех внебюджетных фондов.

СМИ: Пенсионный фонд могут объединить с ФСС во главе с Алексеем Скляром Глава ПФР Максим Топилин покидает свой пост, подтвердили источники, близкие к правительству.

По словам завкафедрой страхования университета «Синергия» Ирины Логвиновой, вице-премьер Татьяна Голикова еще в 2018 году утвердила план мероприятий по повышению эффективности предоставления мер социальной защиты и соцуслуг. Большая часть мероприятий как раз касается цифровизации, создания «одного окна», а также оптимизации деятельности соцведомств. Перспектива улучшения обслуживания граждан по получению соцуслуг вполне реальна, полагает Логвинова.

Оптимизация бюджетных расходов за счет объединения ФСС и ПФР может составить не меньше 50 млрд рублей в год, оценил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. В том числе экономия будет достигнута за счет сокращения расходов на офисы и сотрудников, пояснил он. Если же реализовать и идею отказа от ФОМС, предложенную в докладе, государство могло бы сэкономить еще 70 млрд рублей в год (то есть общая сумма — 120 млрд рублей), добавил Сафонов.