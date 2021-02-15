Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Андрея Круглова от должности заместителя министра финансов РФ. Соответствующее распоряжение от 12 февраля опубликовано 15 февраля на официальном портале правовых актов.

«Освободить Круглова Андрея Вячеславовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности», — говорится в документе.

Как напоминает ТАСС , в конце декабря 2020 года Мишустин подписал поправки в постановление «О вопросах Министерства финансов», согласно которым в целях оптимизации число заместителей министра сокращается с 12 до десяти. В начале февраля уже была сокращена должность другого заместителя главы министерства — Антона Дроздова. Таким образом, Круглов стал вторым из заместителей главы Минфина Антона Силуанова, попавших под сокращение.

Круглов занимал должность замглавы Минфина РФ с 2019 года. В 2002—2015 годах — заместитель председателя правления — начальник финансово-экономического департамента «Газпрома». В 2015—2019 годах — зампред правления «Газпрома».