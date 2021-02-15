Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) снижает ставки по программам потребительского кредитования «Кредит наличными» и «Рефинансирование», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Потребительский кредит и его рефинансирование теперь можно оформить по ставке от 5,9% годовых. В рамках программ можно получить кредит с минимальным пакетом документов и без поручительства третьих лиц на сумму от 50 тыс. до 3 млн рублей (до 5 млн рублей — для участников зарплатного проекта) на срок до семи лет.

Чтобы оставить заявку на кредит, достаточно обратиться в любой офис МИнБанка, контакт-центр или заполнить анкету через форму обратной связи на сайте. Услуга предоставляется бесплатно.