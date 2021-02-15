Рост ВВП России в 2021 году составит 2,8%, в 2022-м замедлится до 2,4%, в последующие годы российская экономика выйдет на траекторию долгосрочного роста около 2,1—2% в год, следует из консенсус-прогноза «Центра развития» НИУ «ВШЭ».

«По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в конце октября — начале ноября 2020 года, консенсус-прогнозы годовых темпов прироста ВВП изменились незначительно: в текущем году теперь ожидается восстановительный рост реального ВВП на 2,8% (было 2,7%), в следующем году — на 2,4% (ранее — 2,3%). С 2023 года российская экономика, согласно консенсус-прогнозу, выйдет на траекторию долгосрочного роста около 2% в год (этот темп по-прежнему рассматривается большинством экспертного сообщества как наиболее адекватная оценка потенциального роста ВВП России)», — говорится в обзоре.

Согласно консенсус-прогнозу, в текущем году ожидается восстановительный рост реального ВВП на 2,8% (было 2,7%), в следующем году — на 2,4% (прежде — 2,3%). С 2023 года российская экономика может выйти на траекторию долгосрочного роста около 2% в год.

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Курс рубля ожидается фактически стабильным в 2021—2023 годах с постепенным его ослаблением до 80 рублей за доллар к 2027-му. В долгосрочном плане эксперты ожидают довольно заметного укрепления реального курса, отмечается в обзоре. В условиях такого «финансового штиля» аналитики прогнозируют фактически неизменную ключевую ставку ЦБ в текущем году и увеличение до 0,5 процентного пункта за все последующие годы.

«Прогноз темпов потребительской инфляции, ускорившейся в начале 2021 года, указывает на ее замедление (даже немного ниже инфляционного таргета) уже к концу этого года. Каких-либо заметных изменений нефтяных цен и валютного курса эксперты в течение ближайших двух лет не ожидают», — говорится в обзоре.