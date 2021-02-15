Хоум Кредит Банк обновил линейку вкладов.

Доходность депозита «12 месяцев» с возможностью пополнения счета в течение семи дней составляет 4,7—4,9%, «18 месяцев» — 4,8—5%, «24 месяца» — 5—5,2%, «36 месяцев» — 5,2—5,4% годовых.

Доходность вклада «12 месяцев» с возможностью пополнения в течение всего срока действия составит 4,2—4,4%, «18 месяцев» — 4,3—4,5%, «24 месяца» — 4,5—4,7% и «36 месяцев» — 4,7—4,9% годовых.

Для депозитов с возможностью пополнения в течение всего срока действия общая сумма пополнения не может быть больше суммы вклада на седьмой календарный день после его открытия.

Минимальная сумма депозитов и минимальная сумма дополнительных взносов — 1 тыс. рублей.

Расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Проценты по вкладам до 1,5 млн рублей выплачиваются в конце срока, от 1,5 млн рублей — ежемесячно или в конце срока.

Новый депозит «Накопительный счет New» открывается на два месяца. Процентная ставка составляет 4% годовых. Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции.

При досрочном расторжении договора ставка сохраняется. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.