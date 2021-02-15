Банк России установил официальные курсы валют на 16 февраля.

Курс доллара понизился на 62,86 копейки, составив 73,3092 рубля (73,9378 рубля на 15 февраля). Курс евро опустился на 62,98 копейки, до 88,9754 рубля (с 89,6052 рубля на 15 февраля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 12:51 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,28 рубля (минус 44 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:51 мск стоил 88,95 рубля (минус 37 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,13 до 73,49 рубля за доллар и от 88,8 до 89,16 рубля за евро.