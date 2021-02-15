В преддверии 23 февраля и 8 марта платежная система «Мир» и маркетплейс Ozon объявляют месяц выгодных покупок. С 15 февраля держатели карт «Мир» могут получать кешбэк 10% при оплате абсолютно любых товаров из ассортимента интернет-площадки — даже тех, на которые уже есть скидка от Ozon. Предложение действует до 14 марта 2021 года включительно.

Чтобы получить кешбэк деньгами на карту «Мир», необходимо зарегистрировать свою карту, с которой совершаются покупки на Ozon, на сайте privetmir.ru. Кешбэк начисляется только за онлайн-оплату на сайте Ozon.ru или в мобильном приложении. Полные условия можно посмотреть по ссылке.

«Мы стремимся к тому, чтобы пользоваться картами «Мир» было не только удобно, но и выгодно. Именно поэтому в период, когда вся страна покупает подарки для своих родных и близких, мы подготовили предложение с одним из крупнейших маркетплейсов страны, чтобы россияне могли делать покупки безопасно и со значительным кешбэком», — отметила директор департамента маркетинга и коммуникаций платежной системы «Мир» Наталья Пейсахович.

«Коллаборация с платежными системами — отличный способ дать клиентам больше возможностей сэкономить. Особенно это актуально в сезон гендерных праздников, 23 февраля и 8 марта, когда сильно повышается спрос на «подарочные» категории. Держатели карт «Мир» на Ozon смогут воспользоваться сразу двумя предложениями — кешбэком и скидками на товары», — сообщил директор Ozon по рекламе и монетизации Олег Дорожок.