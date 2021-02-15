Финансовым организациям в РФ выгодно продавать сложные финансовые продукты, поскольку при инвестировании в них с россиян берется высокая комиссия, заявил министр финансов Антон Силуанов.

В январе в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. Документ предполагает, что с 1 октября 2021 года будет введено обязательное тестирование инвесторов на право покупки таких продуктов.

«Предлагаются очень сложные продукты, малопонятные для граждан. Есть риск, что это будет приводить к возможным и потерям от таких инвестиций. Потому что при инвестировании в такие сложные продукты сразу берется высокая комиссия. От 10 и более процентов. То есть человек сразу лишается, по сути дела, части своих денег», — сказал Силуанов в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 24».

Ассоциации фондового рынка разработали механизм тестирования неквалифицированных инвесторов Если Банк России утвердит стандарт, именно эти вопросы брокеры будут использовать при тестированиях.

«В чем их сложность? Они привязаны к различным стоимостям пакета акций. Зачастую очень сложно понятным для простых людей, даже и не столь квалифицированных, что называется, инвесторов. Опять же скажу: большие комиссии, большие привязки к таким инструментам, которые мы называем деривативами, сложные инструменты, производные инструменты. Во всяком случае, вот такой перекос в сторону сложных продуктов за последний год мы увидели», — продолжил министр.

Силуанов также добавил, что надеется на принятие закона о защите неквалифицированных инвесторов в ближайшее время.