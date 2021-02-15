Финансовым организациям в РФ выгодно продавать сложные финансовые продукты, поскольку при инвестировании в них с россиян берется высокая комиссия, заявил министр финансов Антон Силуанов.

В январе в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. Документ предполагает, что с 1 октября 2021 года будет введено обязательное тестирование инвесторов на право покупки таких продуктов.

«Предлагаются очень сложные продукты, малопонятные для граждан. Есть риск, что это будет приводить к возможным и потерям от таких инвестиций. Потому что при инвестировании в такие сложные продукты сразу берется высокая комиссия. От 10 и более процентов. То есть человек сразу лишается, по сути дела, части своих денег», — сказал Силуанов в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 24».

Ассоциации фондового рынка разработали механизм тестирования неквалифицированных инвесторов
Ассоциации фондового рынка разработали механизм тестирования неквалифицированных инвесторов

Если Банк России утвердит стандарт, именно эти вопросы брокеры будут использовать при тестированиях.

«В чем их сложность? Они привязаны к различным стоимостям пакета акций. Зачастую очень сложно понятным для простых людей, даже и не столь квалифицированных, что называется, инвесторов. Опять же скажу: большие комиссии, большие привязки к таким инструментам, которые мы называем деривативами, сложные инструменты, производные инструменты. Во всяком случае, вот такой перекос в сторону сложных продуктов за последний год мы увидели», — продолжил министр.

Силуанов также добавил, что надеется на принятие закона о защите неквалифицированных инвесторов в ближайшее время.