Минфин рассчитывает, что российская экономика выйдет на запланированные темпы роста в 2021 году и проблем с финансированием расходов бюджета РФ не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Мы надеемся, что в текущем году выйдем на запланированные цифры роста, это более 3%. Мы уверены в том, что наполним бюджет соответствующими ресурсами и сможем без каких-либо проблем профинансировать все наши запланированные расходы», — сказал он в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-24».

Силуанов отметил, что сейчас наблюдается рост потребительской активности и экономика в целом «начинает увеличивать свои обороты».

По прогнозу Минэкономразвития, рост экономики РФ по итогам 2021 года составит 3,3%.