Банк Жилищного Финансирования завершил процедуру государственной регистрации дополнительной эмиссии собственных акций, увеличив уставный капитал на 662,6 млн рублей. Об этом сообщили в кредитной организации.

«Банк России 11 февраля 2021 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций АО «Банк Жилищного Финансирования» (Москва), размещенных путем закрытой подписки, регистрационный номер дополнительного выпуска 10103138B007D», — говорится в сообщении.



Увеличение уставного капитала произошло «путем мены дополнительных акций на права требования по субординированным займам в условиях отсутствия событий триггера», поясняется в релизе БЖФ.

Размер уставного капитала банка до изменений — 350 млн рублей, свидетельствует информация на сайте ЦБ, где пока не отражено увеличение показателя.



Собственные средства (общий капитал) банка по итогам увеличения уставного капитала составили 2,4 млрд рублей, в том числе капитал первого уровня (базовый) — 1,7 млрд рублей (увеличение в 1,6 раза).



«Увеличение уставного капитала БЖФ и улучшение показателей нормативов достаточности капитала защищает интересы кредиторов и вкладчиков, расширяет наши возможности и повышает финансовую стабильность банка. Это особенно важно в текущей ситуации турбулентности рынка, вызванной пандемией COVID-19», — прокомментировал председатель правления банка Илья Зорин.