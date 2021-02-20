Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Приморье» снижает ставки на 0,3 процентного пункта по всем базовым ипотечным продуктам, в том числе по программе рефинансирования кредитов, выданных в других банках. Так, например, ставка ипотечного кредита при покупке квартиры на вторичном рынке или в рамках программы «Ипотека для моряков» составляет от 6,59%. Приобрести загородный дом или таунхаус с помощью ипотечного кредита можно по ставке от 8,09% годовых.

Райффайзенбанк расширит условия ипотечного кредитования. Теперь приобрести жилье на первичном рынке в рамках программы «Госсубсидии-2020» возможно не только напрямую у застройщика, но и у любого другого юридического лица по договору уступки прав требований. А в рамках программы «Семейная ипотека» изменения вступят в силу с 24 февраля.