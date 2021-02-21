Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Тинькофф Банк и топливная компания «ЛУКОЙЛ» выпустили кобрендовые дебетовые и кредитные карты для автовладельцев. С их помощью можно копить баллы с ежедневных покупок и компенсировать ими любые операции в сети АЗС «ЛУКОЙЛ». Держатели карт «ЛУКОЙЛ — Тинькофф» будут получать кешбэк в виде баллов с каждых потраченных по карте 100 рублей (по программе лояльности «Заправься выгодой»), а также дополнительные бонусы от экосистемы «Тинькофф».

ВТБ снизил комиссию на денежные переводы с карты на карту за границу — с 1,5% до 1% (для переводов на карты Visa и Mastercard). В настоящее время пользователи «ВТБ Онлайн» могут отправлять деньги на карты банков более 100 стран — как СНГ, так и дальнего зарубежья. Максимальная сумма разового перевода с карты на карту в другие страны составляет 150 тыс. рублей.

Хоум Кредит Банк проводит акцию с начислением кешбэка в размере 10% по карте «Польза» при оплате со смартфона через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. В акции смогут участвовать новые клиенты банка. Чтобы получать повышенный кешбэк, нужно открыть дебетовую «Пользу» в период с 14 февраля по 31 марта 2021 года и просто оплачивать ею покупки через платежное приложение смартфона. 10% за любые покупки будут начисляться в течение 90 дней с даты открытия карты.

СКБ-Банк и Газэнергобанк запустили мобильный платежный сервис Samsung Pay для держателей карт «Мир». Чтобы начать пользоваться платежным сервисом на смартфоне Samsung, пользователю необходимо добавить карту «Мир» в Samsung Pay. При оплате нужно провести по экрану снизу вверх и выбрать карту. Оплата производится после подтверждения операции отпечатком пальца или ПИН-кодом приложения.

Банк «Открытие», Mastercard и футбольный клуб «Спартак-Москва» предложили новую карту для футбольных болельщиков — «Спартак» World Mastercard. Особенностью карты «Спартак» является возможность потратить заработанные бонусные рубли на уникальные впечатления от клуба, оплатив ими полную стоимость товаров и услуг в «Каталоге впечатлений» ФК «Спартак-Москва» или до 50% стоимости билетов и атрибутики клуба на сайте www.spartak.com.

СберБанк в рамках программы «СберСпасибо» запустил совместно с международной платежной системой Visa и сетью магазинов «Перекресток» промоакцию «Счастливая покупка». Для участия клиенту банка необходимо быть зарегистрированным в программе лояльности «СберСпасибо» и оплачивать картой Visa СберБанка покупки на сумму больше 2,5 тыс. рублей в сети магазинов «Перекресток» в период проведения акции. После совершения покупки участник получит возможность вернуть до 100% суммы чека на бонусный счет.