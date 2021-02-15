Динамика отраслевых финансовых потоков указывает на продолжение роста экономической активности в России, свидетельствуют данные соответствующего мониторинга Центробанка.

«Рост экономической активности в начале февраля продолжился. После относительно слабого начала года постепенно улучшается ситуация в инвестиционных отраслях, где финансовые потоки показали рост относительно предыдущего квартала. Тем не менее динамика платежей во многих отраслях сдерживается сохраняющейся повышенной неопределенностью относительно скорости нормализации эпидемической ситуации, а также негативными структурными последствиями «коронакризиса», — отмечается в обзоре.

На отчетной рабочей неделе (1—5 февраля) объем входящих платежей превысил средний уровень предыдущего квартала на 7,3%. Отклонение без учета добычи и производства нефтепродуктов и государственного управления составило минус 1%.

Ускорение роста объемов платежей было обеспечено преимущественно динамикой финансовых потоков в экспортных отраслях, где на отчетной неделе возобновился рост входящих поступлений. Наибольший вклад внесла добыча сырой нефти и газа, вновь продемонстрировавшая увеличение входящих потоков после снижения неделей ранее. Значительный негативный вклад продолжает вносить отрасль предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, объем финансовых потоков перешел к снижению относительно среднего в прошлом квартале (минус 4,5%) после умеренного роста на предыдущих неделях. «Однако мы полагаем, что связывать подобную негативную динамику на недельных данных с ослаблением потребительского спроса преждевременно, — указывают в ЦБ. — Так, основной причиной стало сокращение входящих поступлений в сфере операций с недвижимым имуществом, которые имеют существенный вес в суммарных финансовых потоках отраслей потребительского спроса, а также в значительной степени связаны с B2B-трансакциями. Вместе с тем поддержку потребительским отраслям на отчетной неделе по-прежнему оказывали сельское хозяйство и оптовая торговля».

Объем входящих потоков в отраслях инвестиционного спроса за период с 1 по 5 февраля вырос относительно среднего значения за прошлый квартал на 4,8%, прервав отрицательный тренд предыдущих недель. Научные исследования и разработки снова стали основным драйвером роста. Отклонение входящих потоков в строительстве зданий и в строительных специализированных работах осталось отрицательным, однако падение замедлилось по сравнению с предыдущими неделями.



«Значительный вклад в общую динамику финансовых потоков вносят отрасли государственного потребления, где рост входящих финансовых потоков за отчетную неделю заметно ускорился и составил плюс 37,2%. Определяющую роль играет деятельность органов государственного управления, где большая часть платежей поступает изнутри отрасли, что указывает на перераспределительный характер платежей и, вероятно, является временным явлением», — добавляют в ЦБ.