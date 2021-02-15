СберБанк с апреля 2021 года внедрит через мобильное приложение «СберБанк Онлайн» услугу определения номеров по входящим звонкам от мошенников. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

«Киберзащите мы традиционно уделяем много внимания. Сегодня есть возможность внесения номеров мошенников в базу, чтобы она пополнялась. А в ближайшее время мы планируем внедрить возможность услуги определения, кто звонит, чтобы на этом уровне бороться с кибермошенниками, а также устанавливать дополнительные алгоритмы по возможному вычислению противоправных действий», — сказал он, уточнив, что такая услуга будет масштабирована уже с апреля.



Царев также отметил, что в «СберБанке Онлайн» появился реализованный совместно с компанией Bi.Zone инструмент, который позволяет узнать, насколько скомпрометированы номера мобильных телефонов или электронной почты пользователя приложения.