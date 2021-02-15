ВТБ приобрел московский футбольный клуб «Динамо» с долгом в размере 5,4 млрд рублей. Об этом в интервью РБК заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ, председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев.

ВТБ в 2019 году приобрел за 1 рубль у общества «Динамо» более 99,9% акций футбольного клуба. «Актив мы купили за 1 рубль, но с долгом, который в течение восьми лет погасим. Это около 5,4 миллиарда, — сообщил Соловьев. — Мы не с собой расплачиваемся, это внешний долг».

«Думаю, что мы все равно переплатили, — добавил он. — Я человек из бизнеса, до этого «Динамо» не занимался. И когда посмотрел, что там внутри клуба, был в шоке».

ВТБ купил футбольный клуб «Динамо» за 1 рубль ВТБ владел контрольным пакетом акций «Динамо» с апреля 2009 года.

По словам Соловьева, в клубе «абсолютно отсутствовали базовые бизнес-процессы — от финансов и стратегии до работы с болельщиками». «Или вот, например, очень хороший медицинский штаб, но при этом полное отсутствие статистической информации о том, что, с кем из игроков и как происходит», — сказал Соловьев.

Он отметил, «приобретение клуба в собственность давало возможность эффективно контролировать расходы на его содержание, участвовать в разработке и реализации стратегии, добиваться больших побед».

Соловьев напомнил, что ВТБ является генеральным спонсором «Динамо» с 2008 года. «Группа вообще глобально поддерживает российский спорт в рамках большой программы «Спортивная страна»: от спортивной гимнастики до баскетбола, — отметил он. — И, наверное, без преувеличения скажу, что практически во всех видах спорта мы достигали успехов со «своими» командами. Например, на Олимпиаде в Рио спортсмены из тех федераций, которые мы поддерживали, завоевали восемь медалей. Футбольное «Динамо» — пожалуй, единственный наш спортивный проект, который пока не показал значительных результатов».

По словам Соловьева, «объемы финансирования, которые ВТБ направлял в клуб, были существенными, но ситуация ухудшалась, размер долгов рос». «Руководство банка пришло к выводу, что нужно попытаться разобраться, почему так происходит», — заявил топ-менеджер ВТБ.

Он подчеркнул, что банк внес «большое количество средств, чтобы «Динамо» соответствовало общему уровню современного футбольного клуба премьер-лиги». «Большая часть — это спонсорский контракт, также открыли кредитную линию для покрытия кассовых разрывов, которая возобновляется по мере необходимости и потом погашается из текущих доходов клуба», — добавил Соловьев.



С 2008 года «Динамо» один раз (в 2008-м) вошло в призовую тройку по итогам чемпионата России, дошло до финала Кубка России (в 2012-м) и впервые в истории (в 2016-м) покинуло элитный дивизион.