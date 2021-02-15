Хоум Кредит Банк проводит акцию с начислением кешбэка в размере 10% по карте «Польза» при оплате со смартфона через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Об этом сообщили в кредитной организации.

В акции смогут участвовать новые клиенты банка. Чтобы получать повышенный кешбэк, нужно открыть дебетовую «Пользу» в период с 14 февраля по 31 марта 2021 года и просто оплачивать ею покупки через платежное приложение смартфона. 10% за любые покупки будут начисляться в течение 90 дней с даты открытия карты. «А еще по карте «Польза» — бесплатное обслуживание без дополнительных условий», — говорится в релизе.

Для продвижения акции банк также запустил рекламную кампанию. «В рекламе мы рассказываем о преимуществах акции, а также предлагаем зрителям идеи для подарков на праздники — 23 Февраля и 8 Марта. Как и наше предложение — 10% кешбэка, эти идеи универсальные и подойдут всем без исключения. Рекламу мы будем транслировать в диджитал-каналах: социальных сетях, на главных страницах поисковиков и популярных порталов», — рассказала директор департамента маркетинга и маркетинговых коммуникаций Хоум Кредит Банка Мария Бурак.



Креативную идею кампании реализовало агентство FriendsMoscow. Там, в частности, пояснили, что в роликах показаны «готовые варианты подарков, которые точно понравятся многим людям: наушники, смартфоны, часы». Посмотреть новый рекламный ролик от «Хоум Кредита» можно по ссылке .